Москва, , 15:56 — REGNUM Постановки современных режиссеров по зарубежной драматургии различных периодов в рамках проекта «Большие гастроли-онлайн» покажет телеканал «Россия — Культура» в течение недели на своих веб-ресурсах. Об этом сообщили в пресс-службе канала.

Новая тематическая неделя продлится с 9 по 14 июня. Зрителям покажут спектакли по пьесам французского комедиографа Мольера, немецкого драматурга Бертольта Брехта, украинского драматурга Марии Ладо (Марии Мишуриной), испанского поэта и драматурга Федерико Гарсиа Лорки, американского нобелевского лауреата по литературе Юджина О’Нила, бельгийского драматурга Фернана Кроммелинка.

Спектакли покажут в постановках театров из различных регионов страны. Трансляции будут проходить ежедневно в 19:00 мск на сайте телеканала, в соцсетях или на канале в YouTube.

Проект «Большие гастроли-онлайн» организовали совместно телеканал «Россия — Культура» и Федерального центра поддержки гастрольной деятельности Минкультуры РФ. Как сообщили в пресс-службе телеканала, за время реализации проекта спектакли посмотрели более 18 млн зрителей.