Москва, , 15:00 — REGNUM Заключительный день XXVII Пушкинского театрального онлайн-фестиваля отметится показом спектакля Национального драматического театра Литвы (г. Вильнюс) «Борис Годунов» в постановке режиссера Эймунтса Някрошюса. Об этом сообщили в пресс-службе фестиваля.

Показ спектакля состоится 8 июня в 19:00 мск на сайте Пушкинского онлайн-фестиваля и в группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте». Спектакль является лауреатом Российской Национальной театральной премии «Золотая маска» 2016 года как лучший иностранный спектакль, показанный в России.

Някрошюс ранее уже обращался к творчеству великого русского поэта, поставив в 1994 году «Маленькие трагедии». Теперь же он представляет уже большую трагедию «Борис Годунов».

Роль Бориса Годунова исполнил литовский актер Сальвиус Трепулис, Лжедмитрия — Марюс Репшис, Марины Мнишек — Элжбета Латенайте.

Пушкинский онлайн-фестиваль начался 20 мая. В его рамках ежедневно проходили онлайн-показы спектаклей, поставленных на основе произведений А. С. Пушкина и других классиков. Среди них зрители увидели постановки по произведениям «Капитанская дочка», «Повести Белкина», «Пиковая дама» и другим.