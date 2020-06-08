Вашингтон, , 14:32 — REGNUM Работу над новым фильмов ужасов подтвердил американский режиссер и сценарист Ари Астер («Реинкарнация», «Солнцестояние»). Об этом сообщили журналисты портала Comingsoon.net.

Режиссер рассказал об этом в ходе беседы со студентами, проходившей в Калифорнийском университете в Санта-Барбаре. Много подробностей он раскрывать не стал, но сообщил о жанре нового фильма.

«Все, что я могу пока сказать, этот фильм будет похож на «комедийный ужастик» с рейтингом 17+, а его длительность составит четыре часа», — рассказал Астер.

Другой информации о сроках съемок или актерском составе пока не появлялось.

В 2019 году Астер сообщал, что следующая картина будет либо «странной комедией кошмаров», либо «большой сентиментальной семейной мелодрамой».