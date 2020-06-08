Сеул, , 14:25 — REGNUM Южнокорейская группа BTS выделила в поддержку движения Black Lives Matter пожертвования в размере $1 млн. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей звукозаписывающей и развлекательной компании Big Hit Entertainment.

Средства были переведены 6 июня.

Известно, что 4 июня южнокорейская группа поддержала движение в своём аккаунте Twitter, написав «Мы против расовой дискриминации. Мы осуждаем насилие. Вы, я и все мы имеем право на уважение. Мы будем вместе».

"Афроамериканцы по всему миру страдают из-за дискриминации, длившейся несколько веков. Мы тронуты щедростью BTS и других наших друзей, которые помогают бороться за жизни афроамериканцев», — выразила благодарность управляющая движением Black Lives Matter Кейли Скейлс.

Отметим, что ранее южнокорейский бойз-бенд выступил на виртуальном выпускном вечере и поздравил выпускников с началом новым этапом жизни.

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