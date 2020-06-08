Лос-Анджелес, США, , 14:08 — REGNUM Авторы мультфильма «Атлантида: Затерянный мир» планировали снять полноценную вторую часть. Об этом 8 июня сообщает «Мир Фантастики».

Режиссёр оригинального мультфильма Кирк Уайз рассказал, что сценаристы даже придумали оригинального злодея для сиквела. Им бы стал человек «в неуклюжем костюме в духе Первой мировой войны, с жуткой маской-противогазом, которая закрывала всё лицо; эдакий Дарт Вейдер».

Напомним, премьера мультфильма «Атлантида: Затерянный мир» состоялась в июне 2021 года. Позже, в 2003 году, вышло продолжение оригинальной истории в виде мультсериала.