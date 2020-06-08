Лондон, , 14:13 — REGNUM На аукцион английского дома Sotheby's выставлен строгий автопортрет крупнейшего представителя золотого века живописи голландского возрождения Рембрандта Ван Рейна (1606−1669) за £12−16 млн ($15−20 млн). Об этом 8 июня сообщает газета Financial Times.

Полотно написано художником в возрасте 26 лет, и это были самые счастливые и бурные годы творчества живописца в период, когда он переехал в Амстердам и делал все возможное для завоевания популярности в качестве профессионального художника.

Картина выдержана в необычном для художника строгом стиле — на нем художник изображен в черном одеянии, шляпе и с гофрированным круглым воротником. Как считают эксперты, Рембрандт мог использовать строгий автопортрет в качестве визитной карточки для демонстрации богатым клиентам или чтобы произвести впечатление на родных женщины, которая спустя два года стала его женой.

Кроме того, дом Sotheby's не раскрывает имя нынешнего владельца автопортрета и известно только, что последний приобрел его в 2005 году из частной коллекции.

При этом в течение ХХ века, когда данная картина была в собрании виконта Кэмпдена, ее авторство не приписывалось Рембрандту. Не знали настоящего автора полотна и эксперты Sotheby's, когда продали его в предыдущий раз в 1970 году, это выяснилось лишь в середине 1990-х.

Отметим, аукцион состоится 28 июля, и перед этим дом Sotheby's представит полотно потенциальным покупателям в Гонконге и Нью-Йорке, воспользовавшись смягчением карантинных мер безопасности, связанными с новым коронавирусом.