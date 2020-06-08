Москва, , 13:22 — REGNUM 8 июня оргкомитет Realist Web Fest объявил, что третий по счету смотр веб-сериалов, запланированный на август 2020 года, отменен из-за пандемии коронавируса. Фестиваль планировалось провести, как всегда, в Нижнем Новгороде.

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Создатель и генеральный продюсер Realist Web Fest Антон Калинкин признался, что для его команды важно создавать праздничную атмосферу и сплачивать представителей индустрии веб-сериалов из разных стран. Фестивальная команда пообщалась со многими потенциальными гостями и участниками, которые поделились накопившимся проблемами, связанных с восстановлением собственных производств, бизнесов, проектов. Стало очевидно, что вряд ли в августе 2020 удастся воссоздать непринужденную, веселую и радостную атмосферу, которая присуща Realist Web Fest, поэтому принято решение провести следующий смотр в 2021 году.

В этом году в адрес Realist Web Fest уже поступило около 1200 заявок из 60 стран, но они не будут потеряны. Оргкомитет принял решение допустить к отбору в следующем году работы, произведенные во второй половине 2019 года, в 2020 и в начале 2021 года. Программа следующего смотра, таким образом, будет гораздо шире и объемнее. В связи с этим, организаторы планируют увеличить продолжительность мероприятия.