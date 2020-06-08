Йошкар-Ола, , 12:50 — REGNUM В Марий Эл продолжается строительство нового здания государственной филармонии. На сегодня строители «Медведевской ПМК» ведут полноценную отделку здания, сообщили в пресс-службе правительства республики.

До настоящего момента уложена электропроводка, смонтированы системы канализации и вентиляции, оштукатурены стены и выполнена стяжка пола. Техническая готовность объекта составляет 33%.

Глава республики Александр Евстифевв на площадке возведения объекта убедился, что строительство идёт в соответствии с графиком.

Напомним, сейчас Марий Эл — единственный регион России, где филармония не имеет собственного концертного зала. Долгие годы она располагается в пристрое к Дворцу культуры им. XXX-летия Победы.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство здания Маргосфилармонии стартовало в 2014 году на набережной Малой Кокшаги, когда регион возглавлял подозреваемый во взятке в размере 235 млн рублей Леонид Маркелов.

На момент начала строительства стоимость возведения объекта оценивалась в 540 млн рублей. В 2016 году строительство здания марийской филармонии, которое велось в рамках федеральной программы «Культура России», было приостановлено. Летом 2017 года стало известно, что финансирование программы сокращено на 46 млрд рублей или почти на четверть. В число мероприятий, реализация которых отложилась, вошло строительство здания филармонии имени Эшпая в Йошкар-Оле.

В марте 2019 года министр культуры, печати и по делам национальностей Марий Эл Константин Иванов сообщил, что в текущем году на продолжение строительства будет выделено 100 млн рублей.

В мае 2019 года республика подала заявку в Минкультуры России на субсидию из федерального бюджета в размере 443,5 млн рублей для завершения строительства. Объект был включен в программу национального проекта «Культура», в 2020—2021 году федеральный бюджет выделит на строительство 316,674 млн рублей, со стороны республики на объект направят 189 млн рублей.

В текущем году планируется обустроить кровлю, установить оконные и дверные блоки, а также произвести монтаж системы отопления. Дата окончания строительства намечена на 2021 год — 100-летний юбилей республики.

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