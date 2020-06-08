Санкт-Петербург, , 12:05 — REGNUM Новый проект о взаимодействии литературы и живописи готовят сотрудники Государственный Эрмитаж вместе с австрийскими коллегами. Об этом сообщил директор музея Михаил Пиотровский в ходе открытия XV Санкт-Петербургского международного книжного салона, выступая в онлайн формате.

«У нас есть сейчас программа — надеюсь, в октябре мы ее осуществим, она как раз связана с литературой и изобразительным, визуальным искусством», — рассказал Пиотровский.

Он сообщил, что программа будет называться «Флора». В рамках программы десять знаменитых российских и зарубежных писателей напишут эссе о картинах из галереи Эрмитажа, которые сами себе выберут. На основании этих эссе артисты и музыканты сочинят перформансы, которые будут исполнены в музее в течение нескольких вечеров.

Директор Эрмитажа уточнил, что участниками нового проекта уже решили стать российские писатели Татьяна Толстая, Ольга Седакова и Евгений Водолазкин, писатель из Белоруссии Виктор Мартинович и австрийский писатель Томас Главинич.

По словам Пиотровского, данный проект придаст «новую литературную жизнь живописи и новую живописно-музейную жизнь литературе».