Москва, , 11:38 — REGNUM Новый клип на песню «Лабиринт» из альбома «Это я», представленного осенью 2019 года, опубликовал российский исполнитель Сергей Лазарев. Музыкант сообщил об этом на своей странице в соцсети Instagram.

В песне поется о любви и поиске взаимности и выхода своим чувствам.

«Мы порой̆ попадаем в лабиринт своих чувств. И не всегда находим выход… Любовь часто не награда, а наказание… Я все же желаю каждому найти выход», — написал певец в комментарии к презентации клипа.

Действие в клипе происходит в гостинице, где Лазарев находится в номере перед телевизором и наблюдает за девушкой, в которую влюблен. Она с экрана также показывает свои взаимные чувства. Герои пытаются сделать все, что в их силах, чтобы не только виртуально, но и вживую быть друг с другом.

Режиссером клипа выступил Алексей Куприянов, работавший со многими известными исполнителями: группой ВИА Гра, Еленой Темниковой, Егором Кридом и другими.