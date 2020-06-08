Москва, , 11:18 — REGNUM Первый канал не менял финальные титры фильма «Брат-2», который был показан в эфире 7 июня и в конце которого под песню «Гудбай, Америка!» были продемонстрированы кадры погромов в США. Об этом сообщили в пресс-службе телеканала.

«Первый канал, как и другие большие каналы, не показывает финальные титры фильмов. В случае с «Братом-2» и его 20-летием нам показалось важным отметить двух главных создателей этой картины — Сергея Бодрова и Алексея Балабанова. Титрами с их именами показ фильма закончился», — говорится в сообщении.

Таким образом, отметили представители телеканала, ровно в 21:00 в эфире началась программа «Время», первым сюжетом которой стали кадры с погромами в США под песню группы «Наутилус Помпилиус» «Гудбай, Америка!».