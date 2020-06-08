Москва, , 11:21 — REGNUM Новый альбом «На дистанции» с песнями Владимира Высоцкого выпустил российский исполнитель Григорий Лепс. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Instagram.

Альбом содержит 22 песни Высоцкого различных жанров. Среди них есть юмористические произведения, баллады, шансон и другие.

«Я хорошо помню, как мой отец и вся моя музыкальная семья слушали песни Высоцкого, как они сами их пели дома, на кухне под гитару. Эти произведения были важной частью моей жизни, я впитывал их с детства», — написал Лепс.

Он уточнил, что исполняет песни Высоцкого, которые наиболее близки ему лично. Также он отметил, что для альбома долго выбирал песни, слушая оригинальные записи, которые сам мог бы исполнить, «не испортив».

Альбом уже доступен для прослушивания на цифровых площадках музыкального лейбла «Юнайтед Мьюзик Групп».