Москва, , 11:16 — REGNUM Сегодня, 8 июня, на специально созданной онлайн-платформе началась работа виртуального рынка российского контента Key Buyers Event: Digital Edition. Мероприятие организовано компанией «Роскино» при поддержке Министерства культуры РФ и Правительства Москвы.

Плакат виртуального рынка российского контента Key Buyers Event: Digital Edition © Пресс-служба компании «Роскино»

Как сообщает компания «Роскино», в Key Buyers Event примут участие более 400 профессионалов из 55 стран. Им будут доступны эксклюзивные материалы, ролики, фильмы, видеоконференции, презентации проектов и проч. Среди спикеров — режиссер и продюсер, основатель Art Pictures Studio Федор Бондарчук; режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов; продюсер компании Hype Film Илья Стюарт, руководители PREMIER Studios и ТВ-3 Валерий Федорович и Евгений Никишов, генеральный продюсер Metrafilms Артем Васильев и др. Всего на рынке работает более 120 российских кинокомпаний.

Аня Чиповская Кадр из ролика Key Buyers Event

Амбассадором Key Buyers Event стала актриса Аня Чиповская. В ролике, открывающем мероприятие, она знакомит пользователей с уникальной и удобной платформой, на которой можно смотреть фильмы, принимать участие в конференциях, назначать и проводить встречи, находить информацию о российских проектах и компаниях.

Генеральными партнерами мероприятия выступили крупнейшие российские холдинги: «Национальная Медиа Группа» (в нее входят Art Pictures Studio, «Водород», СТС Медиа, more. tv, 5 канал), «Газпром Медиа» (субхолдинг ГПМ РТВ, «Централ Партнершип», телекомпания НТВ), кинокомпания СТВ и студия Yellow Black and White.

Первый виртуальный рынок российского контента Key Buyers Event: Digital Edition пройдет онлайн с 8 по 15 июня.