Москва, , 11:01 — REGNUM Юбилей спасательной экспедиции на станцию «Салют-7», состоявшейся 35 лет назад, отметит Музей космонавтики. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Трансляция документального онлайн-проекта, над которым работали студенты факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ, будет вестись на странице музея в соцсети «ВКонтакте».

Со станцией «Салют-7» 11 февраля 1985 года была потеряна связь, и она перешла в совершенно неуправляемый полет, что грозило в дальнейшем ее обрушением на Землю в непрогнозируемой на тот момент точке. Для спасения станции на орбиту отправили двух советских космонавтов, которые подлетели к станции 8 июня.

Создатели проекта представят всю хронологию происходивших тогда событий. В прямой эфир для своих рассказов о тех событиях и своих впечатлениях также выйдут герои знаменитого полета: дважды Герой Советского Союза летчик-космонавт Владимир Джанибеков и дважды Герой Советского Союза летчик-космонавт Виктор Савиных.

Онлайн-трансляция начнется 8 июня в 17:30 мск с экскурсии по станции «Салют-7». Затем ее продолжит документальный фильм «Салют-7. История одного подвига». А после этого зрители увидят художественный фильм «Салют-7».