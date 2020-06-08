Москва, , 10:37 — REGNUM Перечень участников конкурсной программы литературной премии «Русский детектив» объявили организаторы премии в рамках фестиваля «Красная площадь».

В номинации «Преступление и наказание: детектив года» представлена книга «Венец безбрачия белого кролика» Дарьи Донцовой, «Парк Горького» Валерии Илющенко, «ДУ/РА» Дианы Килиной, «Мы все не ангелы» Евгении Косаревой, «Брат ответит» Анны и Сергея Литвиновых.

Донцова с еще одной книгой «Царевич с плохим резюме» также включена в список претендентов на премию в номинации «Автор года». Вместе с ней за победу поборются, Полина Дашкова с детективом «Горлов тупик», Татьяна Полякова «Дневником чужих грехов», Анна Старобинец («Боги манго. Зверский детектив»), Татьяна Устинова («Серьга Артемиды»).

В номинации «Лучший иностранный детектив» участвуют со своими произведениями Стефан Анхем (Швеция), Николя Бегле (Франция), Роберт Брындза (Великобритания), Алан Брэдли (Канада) и Самуэль Бьорк (Норвегия).

Как сообщили организаторы премии, ее целью является поощрение деятелей литературы и кино за вклад в развитие жанра детектива, повышение статуса этого жанра, привлечение внимания читателей к детективным произведениям, а также поиск новых талантов.