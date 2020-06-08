Париж, , 10:09 — REGNUM Короткий 38-секундный тизер нового фильма «Лето 85-го» опубликовал режиссер Франсуа Озон на своей странице в соцсети Twitter.

Картина рассказывает об однополой любви мальчиков-подростков. Действие фильма происходит в 80-х годах прошлого века. Видеоряд тизера проходит под музыку группы The Cure из их сингла «In between days».

Главные роли исполнили Феликс Лефевр и Бенжамен Вуазен. Также в фильме приняли участие Мельвиль Пупо, Валерия Бруни-Тедески и Изабель Нанти.

Картина Озона вошла в программу Каннского фестиваля, в которой представлены 56 фильмов из более 2000 картин, поступивших на фестиваль.

https://twitter.com/francois_ozon/status/1268105350173143040