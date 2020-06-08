Элиста, , 09:28 — REGNUM Фотографию врача анестезиолога-реаниматолога Республиканской больницы им. П. П. Жемчуева Елены Амтеевой разместили на рекламной конструкции в Москве в районе ВДНХ в рамках акции «Герои-медики». Об этом сообщили корреспонденты телеканала Вести Калмыкия.

Амтеева работает в инфекционном госпитале № 2 РЦСВМП, который развернут на базе республиканского наркодиспансера. После выпуска из Волгоградского медуниверситета, она пошла работать по профессии, и теперь ее стаж составляет уже 15 лет.

Как сообщили корреспонденты телеканала, кроме Амтеевой, в рамках акции были сделаны фотографии еще нескольких медработников Калмыкии, работающих с пациентами, имеющими диагноз COVID-19: медрегистратора Александра Выскуба, медсестры Натальи Анацкой, терапевта Юлии Саранговой, анестезиолога-реаниматолога Лидии Мутуловой, лор-врача Лидии Мунхаевой и других медиков.

Где будут размещены их фотографии, пока неизвестно.