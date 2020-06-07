Вашингтон, , 18:49 — REGNUM Западные писатели за пустили в соцсетях акцию, которая проходит под хештегом #PublishingPaidMe. Объявление о ней 7 июня на форуме Reddit сделала писательница Криста Бэлл, известная под ником KristaDBall.

Участники позиционируют флешмоб как «публичную дискуссию», в рамках которой они делятся информацией о своих гонорарах за произведение. Целью является выяснение зависимости величины оплат от писательского стажа, пола, расы и т.д.

https://twitter.com/LaLexxia/status/1269441811979874304

Бэлл сообщила, что сейчас в акции участвуют в основном женщины, специализирующиеся на книгах для подростков, но публикации также делают авторы, пишущие в жанрах фэнтези, научной фантастики. Она отметила, что мужчины пока не очень торопятся присоединяться к этой инициативе.

Писательница обратила внимание пользователей Reddit, что некоторые авторы в этом случае рискуют, поскольку их соглашения с издателем запрещают раскрывать информацию о выплатах.

https://twitter.com/anthonyocampo/status/1269399005311594496

Криста Бэлл сообщила, что первые результаты показали: имеет место «огромное несоответствие» между размерами гонораров начинающих белых и чернокожих авторов.

Напомним, сейчас в США проходят массовые антирасистские протесты, они начались после того, как действия полицейских стали причиной смерти чернокожего мужчины Джорджа Флойда. Инцидент произошёл 25 мая 2020 года.