Санкт-Петербург, , 15:31 — REGNUM Ведущие театры мира продолжают подсчет потерь от приостановки деятельности из-за пандемии и средств, которые потребуются для перезапуска работы в новых санитарных условиях.

Мариинский театр потерял более 1 млрд рублей доходов — такое заявление сделал художественный руководитель одного из ведущих трупп мира, знаменитый дирижер Валерий Гергиев в ходе онлайн-форума «#КУЛЬТУРАНАДОМ — Новая реальность».По данным Гергиева, театр потерял более трети доходов от продажи билетов.

Также недосчиталась касса театра выручки от гастролей, а они приносили около одного миллиарда. Правда, президент России Владимир Путин пообещал рассмотреть возможность зарубежных поездок коллектива.

Но наиболее чувствительным стали расходы на содержание во время вынужденного простоя пяти тысяч сотрудников.

Маэстро Валерий Гергиев также сообщил на конференции, что театр работает над новой программой из 20 опер.