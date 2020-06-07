Москва, , 14:46 — REGNUM В ритуальном зале московского митинского крематория закончилась церемония прощания с популярным советским и российским актером, народным артистом РФ Михаилом Кокшеновым. Об этом 7 июня рассказал известный российский актер Алексей Панин, сообщает РИА Новости.

По словам актера, на прощание с артистом пришло не много людей и, кроме родственников и друзей покойного, проститься с Кокшеновым пришел актер Борис Токарев, который исполнял роль Александра Григорьева в известном советском фильме «Два капитана» по одноименному роману Вениамина Каверина.

Также известно, что урна с прахом покойного будет захоронена в фамильном склепе семьи Кокшеновых на Новодевичьем кладбище Москвы недалеко от могилы Н.В. Гоголя.

Напомним, народный артист РФ Михаил Кокшенов, также являвшийся режиссером и сценаристом, родился 16 сентября 1936 года в Москве. В 1963 году окончил Театральное училище имени Б. В. Щукина, работал актером на сцене Академического театра имени Владимира Маяковского, в 1966 году перешел в Московский театра миниатюр и начал параллельно сниматься в кино.

За время своей кинокарьеры он снялся более чем 100 фильмах и, как правило, выступал в комических ролях. Актер известен по своим работам в таких фильмах как «Женя, Женечка и «катюша», «Даурия», «Не может быть!», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Самая обаятельная и привлекательная», «Спортлото-82» и других.