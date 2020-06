Лос-Анджелес, США, , 23:18 — REGNUM Каскадер Джереми Фрай, который работал с Киану Ривзом на съёмках всех частей боевика «Джон Уик», ответил на вопрос журналистов о том, является ли правдой всё, что говорят в сети об актёре. Об этом 6 июня сообщил портал We Got This Covered.

«Все хорошее, что вы слышали о нем, на 110% верно», — заявил Фрай, добавив, что при этом Ривз отличается самоотверженностью и работает не покладая рук. Каскадер также сказал, что актёр не из тех людей, которые хотят выполнять все трюки самостоятельно и хорошо чувствует момент, когда нужно отойти в сторону и предоставить всё профессионалам.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Киану Ривз устроил сюрприз выпускникам калифорнийской школы. Вместе с партнером по фильму «Невероятные приключения Билла и Теда» Алексом Уинтером он поучаствовал в создании поздравительного ролика. По сюжету картины, главные герои учились именно в этом образовательном учреждении.

