Лос-Анджелес, США, , 22:57 — REGNUM В новом фильме студии Marvel Человек-паук встретит друга, который является известным персонажем комиксов. Об этом 6 июня сообщил портал We Got This Covered со ссылкой на инсайдеров.

Источники издания соообщили, что новым другом Питера Паркера будет никто иной, как Человек-факел из «Фантастической четвёрки». Портал отметил, что эту информацию ему передали те же люди, которые ренее сообщили правдивые сведения о проектах фильмов «Чёрная вдова» и «Сокровище нации 3».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что фанаты нашли «пасхалку» (скрытую отсылку) в анимационной картине «Человек-паук: Через вселенные». Они обратили внимание, что странный нечеловеческий крик в сцене схватки Человека-паука и Зелёного Гоблина был взят из фильма «Человек-паук», который снял режиссёр Сэм Рэйми.

