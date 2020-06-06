Лос-Анджелес, США, , 22:40 — REGNUM Кейт Бланшетт, давая очередное интервью, рассказала, что недавно она получила травму головы во время работы с бензопилой. Об этом 5 июня сообщил сайт телеканала CNN.

Актриса сообщила, что инцидент произошёл несколько дней назад, в тот момент, когда она занималась работой по дому.

«Вчера у меня была небольшая авария с бензопилой, — сказала актриса, добавив, что её признание, возможно, звучит очень и очень захватывающе, но на самом деле всё не так страшно, — если не считать небольшого пореза на голове, то я в порядке».

Напомним, последней работой Кейт Бланшетт в кино стала роль Бернадетт Фокс в фильме «Куда ты пропала, Бернадетт?» режиссёра Ричарда Линклейтера. В апреле 2020 года потоковый сервис Hulu стал показывать мини-сериал «Миссис Америка», в котором Бланшетт сыграла Филлис Шлэфли.

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