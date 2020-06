Нью-Йорк, США, , 22:24 — REGNUM Пилотный эпизод сериала HBO, в основу которого ляжет популярная игра The Last of Us., будет снимать Йохан Ренк, работавший над другим шоу телеканала — «Чёрнобыль». Об этом 6 июня сообщил портал Screen Rant.

Ренк во время очередного интервью подтвердил, что он будет снимать пилотную серию шоу и сообщил, что также выступит в качестве исполнительного продюсера.

Он добавил, что по поводу другой его работы над этим проектом не может сказать ничего конкретного, поскольку степень его вовлечения в случае этого сериала сильно отличается от той, что имела место в случае с «Чернобылем».

О том, что HBO снимет сериал на основе The Last of Us стало известно 5 марта 2020 года. Впоследствии сценарист Нил Дракманн сообщил, что в качестве композитора этого шоу выступит Густаво Сантаолалья, написавший музыку к игре студии Naughty Dog.

