Токио, , 21:40 — REGNUM Мангака Хиро Масима выложил в сеть «скандальный» рисунок, на котором изображена одна из главных героинь манги «Хвост феи» — Люси Хартфилия. Концепт-арт 6 июня опубликовал портал Comicbook.

На новом рисунке Масимы изображена обнажённая Люси, лежащая под одеялом. С момента публикации пост художника в Twitter получил около 60 тыс. лайков, 8,3 тыс. ретвитов и более 460 комментариев.

Напомним, Хиро Масима, как и создатели сериала «Хвост феи», не показали фанатам логический финал развития отношений между Нацу Драгнилом и Люси Хартфилией. Первая глава оригинальной манги была опубликована 2 августа 2006 года в журнале Weekly Shonen Magazine.

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