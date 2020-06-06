Лос-Анджелес, США, , 21:13 — REGNUM Поклонник «Звёздных войн» выложил в сеть концепт-арт, на котором показана схватка между Дартом Вейдером и Кайло Реном. Изображение было опубликовано 6 июня на портале Screen Rant.

Автором изображения является художник, известный в соцсети Instagram под ником ultraraw26. Он сообщил, что сражение между Вейдером и Реном происходит на Мустафаре. Художник поместил эту вулканическую планету на задний план концепт-арта.

https://www.instagram.com/p/CBDo82SHNY-/

Напомним, Кайло Рен является внуком Дарта Вейдера (Энакина Скайуокера). В ноябре 2019 года актёр Джон Бойега, исполнивший в последней трилогии «Звёздных войн» роль Финна, заявил, что Энакин Скайуокер был более сильным как джедай, чем Рей.

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