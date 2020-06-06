Нью-Йорк, США, , 20:59 — REGNUM Режиссёр Брайс Даллас Ховард рассказала, что вдохновило её на создание сцены сериала «Мандлорец», в которой малыш Йода пьёт чай из кружки. Об этом 6 июня сообщил портал Screen Rant.

Она сообщила, что её дети были на съёмках почти каждый день и её дочь, каждый раз посещая редакционную комнату, спрашивала где ребёнок. В итоге шоураннер Джон Фавро сделал вывод, что если дети постоянно задают вопрос о местонахождении персонажа, беспокоясь о его безопасности, то это значит, что создатели шоу и зрители также должны понимать, где в текущий момент находится малыш Йода и что с ним происходит.

Таким образом, создатели шоу решили вставлять в него различные сцены, одной из которых стала сцена с малышом Йодой, потягивающим чай из кружки.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в сеть выложили эскизы малыша Йоды. Выяснилось: до того, как прийти к знакомому фанатам сериала образу создатели «Мандалорца» перепробовали не один вариант, причём некоторые версии персонажа были довольно жуткими.

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