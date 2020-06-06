Нью-Йорк, США, , 20:34 — REGNUM Премьера игрового сериала, в основу которого лег популярный аниме-сериал «Ковбой Бибоп» состоится не раньше 2021 года. Об этом 6 июня сообщил портал Screen Rant.

Причиной этого является не только то, что в производстве шоу произошла задержка из-за эпидемии коронавируса, но и то, что Джон Чо, исполняющий роль Спайка Шпигеля, получил травму колена во время съёмок, из-за чего перенёс операцию. Отмечается, что актёру требуется длительая реабилитация.

Съёмки «Ковбоя Бибопа» стартовали в октябре 2019 года. Режиссёр оригинального аниме-шоу Синъитиро Ватанабэ выступает в качестве консультанта проекта.

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