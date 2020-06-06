Лос-Анджелес, США, , 19:11 — REGNUM Мировой центр киноиндустрии выйдет из вынужденного перерыва в работе 12 июня. Именно с этого числа разрешено начать процесс кинопроизводства. Об этом сообщает Los Angeles Times со ссылкой на информацию из канцелярии губернатора Калифорнии Гевина Ньюсома.

Однако это не означает, что все площадки знаменитых компаний начнут немедленно работать: предварительно надо получить разрешение от инспектора здравоохранения. Более того, все санитарные нормы на съемках будут крайне строгими.

Напомним, что по распоряжению президент США Дональда Трампа режим санитарных ограничений, введенный из-за пандемии коронавирусной инфекции, постепенно снимается.