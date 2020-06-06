Лос-Анджелес, США, , 18:59 — REGNUM В возрасте 70 лет скончалась известная американская актриса и сценарист Мэри Пэт Глисон. Как сообщает авторитетное издание в мире кино Variety, причиной смерти стал рак.

Глисон дебютировала в кино как актриса в 1982 году. В 1986 году она была удостоена премии Daytime Emmy Awards, как соавтор сценария к сериалу «Путеводный свет».

Актриса снялась более чем в 160 фильмах, среди которых «Основной инстинкт», «Невыносимая жестокость», «История Золушки», «Брюс Всемогущий» и другие.

Но популярность ей принесли работы в популярных сериалах — «Друзья «, «Она написала убийство», «Скорая помощь», «Менталист», «Отчаянные домохозяйки», «Анатомия страсти» и других.