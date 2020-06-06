Лондон, , 17:30 — REGNUM Британский художник Бэнкси, знаменитый своими уличными работами, в своем Instagram выложил новую картину, посвященную массовым протестам в США. Митингующие требует справедливости после убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда.

Центральное место в картине отведено траурному портрету с темной фигурой. Над ним висит американский флаг, который занимается пламенем от стоящей внизу горящей свечи.

Художник счел необходимым в комментариях указать, что «эта неправильная система делает их жизнь страданием». Он считает, что белые люди должны как можно скорее разрешить ситуацию, «иначе кто-то будет вынужден подняться наверх и выбить дверь».