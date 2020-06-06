Москва, , 16:06 — REGNUM Сегодня на руках у граждан России более семи миллионов билетов на различные концерты, спектакли, представления и другие мероприятия, попасть на которые люди просто не смогли, так как они были отменены в связи пандемией коронавируса. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.

Он также информировал, что теперь учреждения культуры могут выдавать вместо денег за билеты ваучеры на посещение мероприятий в данной организации в дальнейшем.

Деньги за билеты также будут возвращаться, но в течение шести месяцев.

Чернышенко отметил, что масштабный выход учреждений культуры в онлайн имел положительный резонанс. «Аудитория выросла просто в десятки раз, если не сотни. Нам этот задел, конечно, нужно будет сохранить», — подчеркнул вице-премьер.