Москва, , 15:38 — REGNUM Андрей Кончаловский, известный российский режиссёр, сценарист, продюсер решил внести ясность в понятия эротика и порнография. В Instagram вместе с кадром из своего фильма «Возлюбленные Марии» 82-летний мэтр дал небольшие комментарии эти явлениям. Об этом сообщает портал News.ru.

«Что касается порнографии, то откровенное зрелище сексуального акта действует в лоб на твоё восприятие и вызывает скорее животный интерес, убивающий творческое воображение», — цитирует портал замечание Кончаловского.

Что же касается эротики, то с этим сложнее. Это, по мнению режиссера, описание или изображение сексуального смысла. То есть, когда читается такой отрывок или смотрится такой эпизод, включается фантазия и воображение, а порой и чувственное возбуждение.

Эротика — это искусство, уверен мастер. А порнография всего лишь эксплуатация инстинктов, чтобы заставить потребителя платить.