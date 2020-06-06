Москва, , 15:31 — REGNUM Популярный российский музыкант Сергей Шнуров в социальной сети Instagram ответил на критику известной российской певицы Валерии в том, что он «переобулся», требуя помощи шоу-бизнесу.

«Тетя Лера, помощь нужна вам и вашему муженьку, серьезная, может быть даже медицинская», — написал лидер группы «Ленинград».

Также музыкант отметил, что российским артистам необходима работа и что он за это выступает давно и последовательно, и уточнил, что он «не болтает чепухи» и «не пытается дозвониться Панину и Куклачеву», как муж певицы продюсер Иосиф Пригожин, а собирает «профсоюз с конкретными целями и задачами».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Валерия написала в соцсети Instagram, что Сергей Шнуров «переобулся и требует помощи шоу-бизнесу», так как перед этим последний раскритиковал продюсера Иосифа Пригожина за то, что тот рассказал о «чудовищном» положении российских артистов из-за пандемии коронавируса.