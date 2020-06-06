Москва, , 14:24 — REGNUM Популярный российский артист Михаил Галустян вновь порадовал своих поклонников — он выложил на своем YouTube-канале красочный клип с названием «Золото». Напомним, что как певец известный шоумен выступает в сценическом образе Супер Жорика.

Слова и музыку этой песни написал другой знаменитый участник различных телевизионных представлений — Азамат Мусагалиев. Идея принадлежит Гарику Мартиросяну.

Ну, и конечно, в главной роли в этом раскладе выступил ни кто иной, как Александр Гудков.

Сюжет сложносочиненный. Жорик смотрит дефиле от модного кутюрье (Гудков). Потрясенный красотой моделей, он выскакивает на подиум. А далее, понимая свой конфуз начинает сам демонстрировать лучшие модели дизайнера…

Стоит отметить, что первый клип Михаила Галустяна на песню «Хочу тибя любицца» набрал за полгода более 50 миллионов просмотров.