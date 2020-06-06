Москва, , 14:02 — REGNUM Известный музыкальный продюсер Максим Фадеев неожиданно для многих поклонников и вполне ожидаемо для тех, кто знаком с миром шоу-бизенса, вывел на эстрадную орбиту свою новую звезду — певицу MAYRUN, с успехом прошедшую в очередной состав группы SEREBRO.

Фадеев не так давно прилюдно и неоднократно нелицеприятно высказался о талантах современных исполнителей, по сути распустил всех артистов своего лейбла MALFA и поклялся никогда больше не иметь дела с так называемыми певцами.

И вот не устоял, представив в сети MAYRUN (ранее Марианну Кочурову из Петербурга) с новой композицией «Глубоко».

Правда, слушатели уже нашли удивительное сходство в манере с предыдущими «воспитанниками» Фадеева Елены Темниковой и Ольги Серябкиной.

Сам же продюсер уверяет поклонников, что они вместе долго и тщательно работали над песней, и что MAYRUN вскоре станет новым явлением отечественной эстрады.