Москва, , 11:36 — REGNUM Разразившаяся интернет-свара между продюсером Иосифом Пригожиным и музыкантом и поэтом Сергеем Шнуровым только по касательной задела популярную певицу Валерию, жену Пригожина. Однако вскоре общий скандал вывел и ее на первые роли. Пришлось и ей высказаться.

Она открыто в своем Instagram обвинила петербургского деятеля культуры Шнурова в «напрасном очернении» ее мужа.

Надо признать, что действительно его образ несколько померк в глазах широкой публики. Хотя если напомнить первоначальную причину дискуссии, то она была, в принципе, весьма благородна — Иосиф Пригожин просто выразил беспокойство «бедственным положением» артистов, оставшихся в пандемию без средств к существованию.

Собственно, певица и напомнила об этом гуманитарном посыле в своем сообщении. Она также считает, что этот спор просто стал поводом «выпустить пар» во время долговременной изоляции, а сама «правда никому не интересна».