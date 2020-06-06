Цхинвал, , 11:36 — REGNUM В Южной Осетии и осетинский, и русский языки считаются родными. Об этом заявил президент страны Анатолий Бибилов во время торжеств, посвященных Дню русского языка.

Глава республики отметил, что многие юные жители из Южной Осетии получают высшее образование в России, а богатство русского языка открывает для них новые знания.

«Фактически все осетинские писатели любили и ценили поэтов России и писали на русском. Можно говорить об осетинском языке как родном и русском как родном», — сказал Бибилов.

Напомним Международный день русского языка отмечается 6 июня в день рождения поэта Александра Пушкина.