Токио, , 10:40 — REGNUM Полнометражный аниме-фильм «На твоей волне» выйдет в России летом 2020 года. Об этом 6 июня сообщает «Мир Фантастики».

Премьера картины ожидается 20 августа 2020 года. В Японии фильм вышел ещё в июне 2019 года.

Напомним, «На твоей волне» — это романтическая фантастика, главными действующими лицами которой являются молодые влюблённые. После того как юноша погибает в море, девушка получает возможность общаться с его отражением в воде.

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