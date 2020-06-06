Москва, , 10:34 — REGNUM 6 июня открывается ежегодный книжный фестиваль «Красная площадь». Приуроченный ко Дню русского языка и дню рождения Александра Пушкина форум традиционно с 2015 года собирал десятки тысяч поклонников литературы. Однако в 2020 году в связи с пандемией коронавируса для посещения фестиваля введены строгие правила.

В одни день, а форум продлится до 6 июня, его могут посетить не более шести тысяч человек. При этом на территорию можно будет пройти только по приглашениям или заранее выписанным пропускам. Более того, специальные службы будут следить за соблюдением всех санитарных норм: маски, перчатки, расстояние между людьми. Также не будут допускаться люди младше 7 и старше 65 лет.

Между тем, в первом массовом мероприятии в столице принимают участие более 200 издательств и организаций культуры. Хотя организаторы признались, что фестиваль в этом году будет носить камерный характер. Чтобы дать почувствовать дух фестиваля, встреч с известными писателями на сайте будет вестись прямая трансляция всех главных событий.

А их ожидается много на всех площадках праздника — «Главная сцена», «Детская сцена», «Художественная литература», «Нон-фикшн» и других. Так в первый день, который будет посвящен великому русскому поэту, пройдут чествования лауреатов премии для молодых писателей «Лицей», литературный конкурс «Живая классика», выступления Константина Богомолова, Дмитрия Быкова, Виктора Ерофеева, Андрея Макаревича, Ксении Собчак и многих других.

В ознаменование юбилея Иосифа Бродского друзья поэта Евгений Рейн, Соломон Волков, Эдуард Безносов и Юрий Кублановский в видеомемуарах расскажут о его жизни и творчестве. Также состоится представление книги Юрия Лепского «Бродский только что ушел» о местах, которые любил поэт.

Большинство издательства обещали перечислить 10 процентов прибыли в фонд «Правмир» для приобретения средств индивидуальной защиты для врачей.