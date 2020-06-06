Лос-Анджелес, США, , 10:33 — REGNUM Ахмед Бест может вернуться к роли Джа-Джа Бинкса в рамках реализации нового проекта по франшизе «Звёздные войны». Актёр сообщил об этом 5 июня на своей странице в Twitter.

Он написал, что готов вновь сыграть этого персонажа, однако дал понять, что его возвращение возможно только в том случае, если сценаристы пирдумают хорошую историю. Стоит отметить: ранее в сети появились слухи о том, что бородатый Джа Джа Бинкс может появиться в будущем сериале про Оби-Вана Кеноби, который снимает потоковый сервис Disney Plus.

https://twitter.com/ahmedbest/status/1268946192487968768

Напомним, после того, как на экраны вышел фильм «Звёздные войны. Эпизод I. Скрытая угроза», в котором Ахмет Бест озвучил Джа-Джа Бинкса, актёр подвергся травле в сети, из-за чего чуть было не покончил с собой. Он рассказал об этом в июле 2018 года.

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