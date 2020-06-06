Вашингтон, , 10:05 — REGNUM Сценарист фильма «Шазам» Генри Гайден выложил в Twitter информацию о двух сценах, которые не вошли в версию кинокомикса, вышедшую на экраны. Об этом 5 июня сообщил портал Screen Rant.

В одной из сцен Шазам влетает в небоскрёб и пугает группу людей, присутствующих на неком собрании, в другой он поднимает бульдозер одной рукой. Писатель сообщил, что вскоре он опубликует ещё несколько страниц, не вошедших в официальный сценарий, добавив, что в общей сложности их будет семь. При этом Гайден призвал фанатов сделать пожертвования в фонд антирасистского движения Black Lives Matter.

https://twitter.com/HenryGayden/status/1268433814079987712

Кинокомикс «Шазам» вышел на большие экраны в апреле 2019 года. Главные роли в нём исполнили актёры Закари Ливай и Эшер Энджел. При бюджете $85 млн картина смогла собрать в мире $364,4 млн.

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