Пекин, , 05:15 — REGNUM Прокуратура Пекина предъявила обвинения шести подозреваемым в расхищении древней гробницы времен середины правления династии Цин (1644 — 1911), сообщает 5 июня агентство Синьхуа.

В октябре 2018 года инспектор по лесным пожарам обнаружил 10 крупных ям в горах пекинского района Шицзиншань, где были найдены фрагменты керамики, древние кирпичи в одной из гробниц. Следуя уликам, полиция Пекина вышла на шестерых подозреваемых в расхищении гробницы в период с октября 2019 года по апрель текущего года.

Эксперты считают, что разграбленная гробница ранее была фамильным кладбищем времен середины и конца времени правления династии Цин и несет высокую археологическую, а также культурную ценность. Расхитители повредили керамическую чашу, служившую украшением внутренней стены гробницы, что являются важной частью структуры гробницы.