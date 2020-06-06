Вена, , 05:15 — REGNUM В Венской филармонии состоялся первый концерт за почти три месяца, передает телеканал NHK.

Сообщается, что оркестр под руководством дирижера Даниэла Баренбойма исполнил пятую симфонию Бетховена и концерт для фортепиано №27 Моцарта. При этом проведение концертов было приостановлено с середины марта из-за пандемии коронавируса нового типа. Посетители концерта отметили, что проведение таких мероприятий — это первый шаг к возвращению к нормальной жизни.

В Австрии проведение мероприятий численностью более 1000 человек будет разрешено с 1 августа.