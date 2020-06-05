Москва, , 20:12 — REGNUM Концерт американской рок-группы Aerosmith в Москве был перенесён организаторами в связи с пандемией коронавируса на 2021 год. Об этом 5 июня сообщила компания — организатор гастролей SAV Entertainment на своей странице в Facebook.

Концерт в Москве должен был состояться 30 июля 2020 года в рамках европейского турне Aerosmith в честь 50-летия группы. Всего группа должна была выступить в 14 странах, включая Россию, Италию, Чехию и другие страны.

Как пояснили организаторы, для группы Aerosmith фанаты всегда были на первом месте, поэтому весь европейский тур и концерт в Москве был перенесён на весну-лето 2021 года, исходя из заботы о здоровье и благополучии фанатов Aerosmith в это «беспрецедентное время».

Организаторы уточнили, что все купленные билеты будут действительны на новую дату шоу, которое пройдёт на стадионе «ВТБ-Арена».

Ранее ИА REGNUM сообщало о концерте группы Aerosmithв d Москве в мае 2017 года в рамках турне Aero-Vederci Baby! Группа была создана в 1970 году, а дебютный альбом вышел в 1973 году.

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