Москва, , 18:49 — REGNUM Уполномоченный по защите прав бизнесменов Борис Титов на онлайн-конференции «Индустрия развлечений в условиях пандемии» заявил, что если запрет на массовые мероприятия в России сохранится ещё на три месяца, то большинство «системных игроков» шоу-бизнеса перестанут существовать. Об этом сообщает РБК.

Сегодня для перезапуска индустрии надо хотя бы понимать вероятные сроки возвращения сотен тысяч занятых в отрасли людей, — считает Титов.

Напомним, что по требованию Роспотребнадзора все массовые мероприятия с 17 марта 2020 года запрещены региональными властями. По мнению главы ведомства Анны Поповой, вернуться к этому вопросу можно будет только после третьего этапа снятия ограничений.

Бизнес-омбудсмен пообещал обратиться по этому поводу к руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой.