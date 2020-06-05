Берлин, , 18:31 — REGNUM Правительство Германии выделит в рамках программы «Новый старт для культуры» один миллиард евро. Эти средства должны помочь в 2020 т 2021 годах поддержать отрасль, которая из-за пандемии оказалась на грани краха. Об этом сообщает портал Артгид.

Деньги будут распределены в следующем порядке: 250 миллионов евро уйдет внебюджетным культурным институтам и учреждениям, 450 миллионов выделены частным проектам в сфере музыки, театра и кино, около 30 миллионов достанутся художественным галереям и книгоиздателям. Отдельно 150 миллионов евро пойдут на цифровые проекты. Также предусмотрено снижение налога на добавленную стоимость с 19 до 16 процентов.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель уже согласовала 130-миллиардный пакет мер по стимулированию экономики.