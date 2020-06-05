Москва, , 18:17 — REGNUM Концерт американской рок-группы Aerosmith на «ВТБ Арене» в Москве должен был состояться 30 июля 2020 года. Многие поклонники культового коллектива с нетерпением ждали этого события. Но, как и большинство мероприятий весны/лета этого года, он был перенесен из-за пандемии коронавируса.

Новым датой концерта объявлено 29 мая 2021 года. Об этом сообщили в пятницу организаторы гастролей — компания SAV Entertainment.

Музыканты решили в это опасное время не подвергать риску здоровье и благополучие фанатов.

Необходимо отметить, что все купленные билеты будут действительны для прохода на концерт в 2021 году. .Выступление Aerosmith в Москве должно было стать частью гастролей, приуроченных к 50-летию группы.