Москва, , 16:32 — REGNUM Партия «Коммунисты России» обратилась в Госдуму с требованием запретить выпускать ремейки советских мультфильмов. Об этом сообщает агентство «Росбалт».

Довод политики предъявили более чем весомый — гражданам не понравился новый образ Волка из культового советского мультфильма «Ну, погоди!». Возмущенные фанаты мультика и написали жалобы в партию. Их поддержал Председатель ЦК партии Максим Сурайкин: «Волк стал отталкивающим, действительно страшным, похожим на андроида или какого-то коллектора. Да и заяц деградировал».

По мнению Сурайкина, авторов новых серий «беззастенчиво эксплуатируют» любимых народных героев. Он открыто призывает не давать им «безобразничать».

Напомним, что «Союзмультфильм» работает над 52-серийным циклом новой версии «Ну, погоди!». Создатели хотели «осовременить» персонажи. Сейчас представляются широкой публике некоторые варианты образов.