Штат Калифорния, США, , 16:05 — REGNUM Сюрприз выпускникам средней школы в Сан-Димасе (штат Калифорния, США) устроили звезды комедии «Невероятные приключения Билла и Теда», вышедшей в 1989 году, Киану Ривз и Алекс Уинтер. Об этом сообщили журналисты издания Variety.

В поздравительном ролике в честь завершения обучения на 18-й минуте в кадре неожиданно появляются актеры. Они поздравляют выпускников с окончанием школы.

«Мы знаем, что сейчас трудное время, и вам придется отметить выпускной виртуально. Мы хотим пожелать вам удачи в будущем. Поздравляем вас. Вы — молодцы», — говорят Уинтер и Ривз.

Поздравление ученикам этой школы актеры сделали не случайно. В фильме «Невероятные приключения Билла и Теда» их герои-школьники учились именно в этой школе.